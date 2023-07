Onda de calor leva Brigitte Bardot a ser assistida de urgência

As altas temperaturas que se têm registado em França levaram a atriz Brigitte Bardot, de 88 anos, a problemas respiratórios, a sentir-se mal e a ter de ser socorrida de urgência na quarta-feira, dia 19 de julho. A atriz francesa foi assistida em casa devido a dificuldades em respirar, avançou o jornal francês Var Martin.

Na origem deste episódio clínico está o pico de 35.º graus que se fez sentir em Saint-Tropez, no sul de França, onde a artista reside. O marido de Bardot, Bernard d’Ormale, deu poucas declarações ao jornal que avançou com a notícia. “Como todas as pessoas de idade, ela não aguenta o calor”, afirmou.

O companheiro de Brigitte Bardot notou ainda que a mulher não chegou a perder a consciência e foi rapidamente assistida pelos paramédicos. A atriz francesa encontra-se em repouso e com o quadro médico estabilizado.

Os serviços meteorológicos franceses têm emitido alerta laranja devido às altas temperaturas em nove departamentos próximos ao Mediterrâneo, depois dos vários recordes alcançados na terça-feira. Na noite de hoje, prevê-se que os termómetros marquem temperaturas entre 22º e 26ºC.

A Météo France indicou no seu portal na internet que naqueles nove departamentos que incluem, entre outras, as cidades de Marselha, Nice e Toulon, na costa leste do Mediterrâneo francês, as temperaturas possivelmente atingirão entre 36º e 38ºC, chegando até 40ºC no departamento de Var.