Operadoras NOS, MEO e Vodafone vão aumentar preços em 2024

As mensalidades pagas a operadoras de telecomunicações vão subir tendo em linha de conta a inflação, que se estima vir a ser de 4,6%, e a ter efeito a partir de fevereiro do próximo ano. Uma decisão anunciada pelas três principais operadoras nos seus sites e cerca de um mês depois da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) ter pedido “contenção” nas subidas cobradas e para famílias já no limite dos seus orçamentos.

“A atualização será calculada com referência à taxa de inflação, baseada no Índice de Preços no Consumidor referente ao ano 2023 e publicado em cada ano pelo Instituto Nacional de Estatística”, lê-se no site da Vodafone. A MEO anuncia uma “atualização a 01-02-2024”, evocando razões semelhantes e anuncia que “aos cartões móveis adicionais será aplicado o valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA).

A NOS justifica o aumento com o “contexto inflacionista” que “tem vindo a agravar os custos do setor das comunicações”, levando a um aumento, a uma atualização do “preço dos serviços, de acordo com o Índice de Preços do Consumidor anual de 2023 publicado pelo INE. Esta atualização incide sobre as mensalidades de serviços bem como as tarifas extra plafond. Os novos preços entrarão em vigor a 1 de fevereiro de 2024 e cada cliente poderá consultar a sua atualização específica no site da NOS, a partir de 23 de janeiro de 2024”, lê-se na plataforma.