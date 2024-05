Ora, bolas!, diz Demi Moore, em Cannes. 13 peças às pintas para apanhar a onda

Tem sido uma das grandes estrelas e ícones de estilo da 77ª edição do Festival de Cannes, em França. Demi Moore tem recebido aplausos e suspiros. Depois de ter brilhado num vestido aerodinâmico da Schiaparelli, eis que surge num vestido às bolas que transpira verão e que nos faz acreditar que também, nós, com pintas do género, desfilaremos sobre passadeiras vermelhas da sétima arte. E, claro, não merecemos menos do que isso!

Mas antes de lhe mostrarmos 13 vestidos e blusas salpicados de elegância, entre brancos, negros, verdes e azuis, saiba que Demi Moore tem estado no sul de França a apresentar The Substance, um filme de terror feminista que está na corrida à Palma de Ouro, prémio maior em Cannes, e que foi aplaudido durante 11 minutos.

A película, da realizadora e guionista francesa Coralie Fargeat, conta a história de Elisabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, uma atriz sénior de Hollywood que se tornou apresentadora, mas que acaba despedida por ser velha de mais. Desesperada, liga para um programa de ficção científica que tem como objetivo o aperfeiçoamento corporal. Uma viagem na qual irá embarcar.

De volta a Cannes, a atriz assinala a sua passagem pelo grande ecrã com uma história impactante e fá-lo a partir, também, da passadeira vermelha. Na segunda-feira, 20 de maio, posou para os fotógrafos de vestido branco às bolas pretas, com uns saltos agulha com apliques e, mais importante de tudo, o dia chihuahua Pilaf, que apesar de ser uma estrela, não ofuscou a dona.

Inspire-se em Demi Moore e veja peças às bolas para brilhar nesta primavera e verão:

Blusa assimétrica às bolas, Mango, 29.99€

Blusa com impresso de bolas, Cortefiel, 59.95€

Blusa laçada, Cortefiel, 34.99€

Dress with slit, polka dot, C&A, 19.99€

Shirt dress, polka dot, C&A, 25.99€

Top assimétrico chiffon bolinhas, Berskha, 19.99€

Vestido crepe com ombreiras, Kiabi, 18€

Vestido enrugado, H&M, 19.99€

Vestido manga curta mini estampado, Berskha, 19.99€

Vestido midi alças pormenor flor, Berskha, 29.99€

Vestido pelo joelho às bolas, Mango, 25.99€

Vestido plissado às bolas, Mango, 59.99€

Vestido slip em cetim, H&M, 29.99€