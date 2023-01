Orbiting: a tendência das redes sociais que cria falsas expectativas

Por vezes confundimos os likes e as visualizações de stories do Instagram com a interação na vida real. Ao ato de se ver tudo o que se passa nas redes sociais das outras pessoas mas não manter contacto na vida real chama-se agora de orbiting.

Que uma pessoa nos siga nas redes sociais não quer dizer que tenha interesse em nós ou em fazer parte da nossa vida. No entanto, não raras as vezes, o facto de, por exemplo, o nosso ex-namorado ou namorada continuar a ver as nossas publicações pode ser entendido como uma forma de reaproximação ou interesse. Mas não é bem assim.

Os especialistas vieram agora dar um termo ao ato de manter uma ‘relação’ na vida online mas não na vida real: orbiting. Poderíamos então fazer uma diferença entre a “conexão virtual” e a “conexão emocional”.

Quando não mostram interesse mas conectam-se no digital

Vamos supor o seguinte cenário: anda a falar com alguém mas essa pessoa cada vez responde menos ou num período de tempo mais espaçado. Tenta combinar algo mas a agenda dessa pessoa está sempre muito ocupada e pouco ou nenhum interesse mostra para a conhecer melhor ou encontrar-se contigo. No entanto, continua a colocar ‘gostos’ nas suas fotografias, a ver todos os seus stories ou, ocasionalmente, a fazer algum comentário numa rede social. Será que isso mostra mesmo que tem interesse? Provavelmente não.

Na verdade, o truque destas pessoas é fazer com que o contacto nunca se perca realmente, mantendo-se apenas em órbita na sua vida, aparecendo ocasionalmente nas suas publicações digitais. Assim, a outra pessoa continua a pensar que há interesse, porque continua a haver uma espécie de ligação digital.

Afinal: há ou não há interesse

Por muito que nos custe aceitar, a verdade é que se uma pessoa apenas está presente na nossa vida através das redes sociais e não faz o esforço por manter um contacto físico, a grande probabilidade é que não exista interesse em fazê-lo.

De qualquer das formas, ainda que esta situação possa mostrar que existe algum interesse, claramente não será o suficiente para tentar uma aproximação real.

Noutras situações, esta questão de colocar likes pode mesmo ser algo automático e até inconsciente. Muitas vezes as pessoas fazem scroll nas redes sociais e colocam gostos sem ter que, necessariamente, querer dizer alguma coisa com isso.

O importante é mesmo não criar falsas esperanças e apostar nas pessoas que tentam manter relações físicas consigo, e não apenas em quem, de vez em quando, faz uma aparição numa rede social.