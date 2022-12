Original, rápido e surpreendente. Como fazer hummus de cacau

Rico em proteínas, o hummus (pasta de grão de bico) há muito que se impõe como alternativa saudável e muito fácil de fazer. Mas pode ainda ser mais apetecível? A reposta é simples: sim, pode! Nós dizemos como.

A proposta do site Real Simple passa por aproveitar todos os benefícios do grão, tornando-o ainda mais guloso, adicionando-lhe cacau. Em baixo, deixamos-lhe a receita de um snack ou até mesmo de uma sobremesa que combina na perfeição com uma tarde de sofá em dias de chuva.

Entre as diversas sugestões de combinação, pode deleitar-se com este hummus de chocolate comendo-a com fatias de maçã, morangos, pretzels ou até bolachinhas.

Ingredientes da receita:

1 ½ chávenas de grão de bico demolhado e já cozido

¼ de chávena de cacau não açucarado

3 a 4 colheres de azeite

3 colheres de sopa de tahini (pasta de sementes de sésamo)

1½ colher de chá de extrato de baunilha

Pitada de sal

4 colheres de sopa de água

Modo de confeção:

Junte tudo numa taça e misture bem ou num robô de cozinha por forma a que fique homogéneo e suave. Sirva o preparado numa taça e decore com cacau em pó e uma pitada de sal.