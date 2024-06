Os cai cai estão de volta. Opções de tops para agarrar a tendência e a partir de 6,99€

Além de muita cor e roupa fresca, há uma particularidade nas coleções de verão deste ano. Os crop tops cai cai, que ficaram conhecidos na década de 2000 como banheiras, estão de volta.

Com padrão ou lisos, em decote coração ou reto, os cai cai chegaram em peso e a Delas.pt reuniu algumas opções para agarrar a tendência.

Top Bardot Franzido Cut Out, na Bershka, 17,99€ Top Bandeau Arty, na Desigual, 29,95€ Corpete Combinado Acetinado, na Zara, 35,95€ Top com Ombros Descobertos de Popelina, na Stradivarius, 15,99€ Top Bandeau com Estampado, na Stradivarius, 6,99€ Top Bandeau com Bordado, na Stradivarius, 17,99€ Top Decote Caicai Laços, na Zara, 22,95€ Top Bandeau em Malha com Nervuras, na Zara, 15,95€ Crop Top Drapeado com Decote em V, na Stradivarius, 15,99€ Top Bandeau Rústico, na Bershka, 17,99€ Top Bandeau em Mistura de Linho, na NA-KD, 39,95€ Corpete com Flor, na NA-KD, 39,95€