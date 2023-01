“Os meus pais hipotecaram a casa para me pagarem o curso”, diz Sofia Escobar

Estudou numa das mais prestigiadas escolas de Londres, no Reino Unido, e lançou-se para o estrelato ali mesmo, onde participou em musicais.

Agora, em conversa com Manuel Luís Goucha, no formato vespertino da TVI, a soprano Sofia Escobar, de 38 anos, revela desafios, dificuldades e esforços que ela e os pais fizeram para lutar pela carreira. “A única forma de eu ir foi pedirem um empréstimo. Os meus pais hipotecaram a casa, deram-na como garantia, para me pagarem o curso”, revelou na entrevista.

Na mesma conversa que teve lugar na segunda-feira, 16 de janeiro, adiantou que teve acesso a bolsas mas, ainda assim, foi necessário um esforço financeiro extra para fazer face às avultadas despesas.