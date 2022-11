Os oito penteados mais ‘perigosos’ para o cabelo

Mudar de penteado diariamente pode ajudá-la a sentir-se bem e até mais confiante, mas saiba que alguns desses penteados podem ser responsáveis por danificar o seu cabelo, deixando os fios quebradiços e mais fracos.

Ainda que possa parecer fácil e prático ter um penteado bonito – como os estilos de cabelo apanhado, em coque, rabo-de-cavalo ou com acessórios que são responsáveis por dar mais volume ao cabelo – abusar desses estilos pode ser fatal para os fios.

A pensar em todas as mulheres que gostam de usar penteados diferentes quase todos os dias, o Delas.pt mostra-lhe quais são aqueles que podem prejudicar a vida do seu cabelo.

Penteados com aplicações: As correntes e tiras com pérolas grossas que se prendem junto às raízes do cabelo puxam-no para baixo, fazendo com que o couro cabeludo se vá danificando. Quando tirar estes acessórios, pode até sentir dores de cabeça.

Cabelo demasiado esticado: Se quer um cabelo muito liso ou muito encaracolado, evite estar constantemente a utilizar aparelhos elétricos. Para além de poder queimar o cabelo, vão enfraquecê-lo, fazendo com que se torne quebradiço.

Penteados com gel: Ao utilizar gel de cabelo, o efeito que se pretende é que este fique “colado” à cabeça e não saia do sítio. Acontece que, para obter este look, são precisas várias camadas do produto que, passadas algumas horas, vão deixar os fios rígidos e tensos. Opte por utilizar penteados mais naturais que não alterem a textura do cabelo.

Rabo-de-cavalo: Este é, provavelmente, o penteado mais usado pelas mulheres. Mas este estilo pode provocar danos aos fios se for usado com muita frequência. O elástico que utiliza para amarrar o cabelo fica, por norma, demasiado apertado, o que faz com que os fios se quebrem.

Efeito frisado: O cabelo frisado é uma tendência dos anos 90 que está de volta, mas o seu uso não é aconselhável. O efeito é obtido através de um ferro especial que exerce calor e cria irregularidades que causam a quebra dos fios. Outra opção é também dormir de tranças que, quando desfeitas, deixam este mesmo efeito.

Sleek Bun: É, de facto, um penteado elegante, mas este estilo estica a pele e faz com que os seus olhos pareçam mais pequenos. Para além disso, quando está a pentear o cabelo para o puxar bem para trás, está a aplicar muita força no cabelo, o que pode causar a sua quebra.

Volume alto: Se tiver pontas espigadas, quando escova o cabelo várias vezes na direção oposta ao crescimento para obter o tão desejado volume, o cabelo vai perder a humidade natural e vai produzir frizz excessivo.

Elásticos pequenos: Esqueça as tranças ou os apanhados que requerem o uso deste tipo de material. Para estes penteados são, por norma, precisas várias voltas ao cabelo para o conseguir prender com firmeza. Isto pode causar a queda de cabelo quando retirar os elásticos.