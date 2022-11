Os segredos das celebridades para um cabelo perfeito

Sempre com o cabelo impecável, as celebridades fazem-nos desejar cabeleiras alinhadas, volumosas e com movimento. O segredo para a sua perfeição capilar são os conselhos dados pelos especialistas que as acompanham regularmente.

Desde produtos capilares, a pequenos truques que ajudam a moldar o cabelo em poucos minutos, reunimos algumas das dicas que fazem parte da rotina diária de algumas celebridades. Abaixo pode descobrir os segredos do cabelo da noiva do príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, da irmã da Duquesa de Cambridge, Pippa Middleton, e das atrizes Margot Robbie e Nicole Kidman.

Tenha o cabelo curto ou comprido, liso ou encaracolado, os truques rápidos destas celebridades vão fazer a diferença no seu visual. Conheça-os:

Flip your hair: este é o nome que Meghan Markle, atriz norte-americana e duquesa de Sussex, dá à ação que pratica regularmente para conseguir um cabelo volumoso desde a raiz. Como funciona? Atira-se o cabelo para a frente, num movimento rápido com a cabeça, e pulveriza-se os fios com um spray para dar textura ao cabelo. Depois, levanta-se a cabeça, mandando todo o cabelo para trás.

Secador com difusor: depois de lavar o cabelo, Margot Robbie aplica um spray próprio para dar textura aos fios, aperta-os com as mãos e seca-os com a ajuda de um secador com difusor. O resultado é um cabelo volumoso, natural e com movimento.

Usar champô seco: para Margot Robbie não há melhor do que pulverizar um pouco deste produto na raiz do cabelo. Além de acabar com a oleosidade, o champô seco ajuda a dar volume e textura aos fios. Dica ideal para quem tem cabelo fino.

Ter o corte certo: para Pippa Middleton, irmã da Duquesa de Cambridge, o truque é ter um corte adequado. Por muito que se goste de cabelos longos, quando estes são finos e lisos, uma forma de lhes dar corpo é com um corte mais curto.

Aceite o seu cabelo: dona de um cabelo naturalmente encaracolado na adolescência, Nicole Kidman admite que hoje não alisaria constantemente os seus fios capilares. O alisamento constante acabou por alterar a natureza do cabelo da atriz que hoje é bem mais liso.