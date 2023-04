Os séruns estão a ‘matar’ os cremes de rosto?

Tal como a velha ideia da música Video Killed the Radio Star (vídeo matou as estrelas da radio, em tradução literal) não se verificou com o pessimismo que inicialmente se preconizava, também no campo da beleza o mesmo se constata

Apresentados como fórmulas hiper hidratantes, os séruns têm vindo a conquistar cada vez mais adeptas e têm emergido com cada vez mais valências. Mas sendo soluções de beleza que se apresentam como enriquecidas, não estarão elas a ‘roubar’ espaço aos célebres e icónicos cremes de dia e de noite?

A resposta é: “Não”. Pelo menos tendo por base o que duas marcas ouvidas pelo Delas.pt afirmaram ao site.

“Os séruns são geralmente produtos de textura fluida e ligeira e com uma concentração de ingredientes ativos elevada face aos cuidados hidratantes diários”, distingue fonte oficial da Avène. Ainda mais contundente, a Lâncome deixa claro que nenhum dos territórios reclamados por aquelas soluções está sob ameaça. “Os séruns nunca irão canibalizar os cremes hidratantes no mercado, os produtos são complementares na medida em que os séruns entregam a resposta para o que queremos corrigir ou melhorar na pele de forma mais específica e os cremes são fundamentais para mantermos os níveis de hidratação da pele e dar continuidade aos princípios ativos que utilizamos na restante rotina”, refere, por escrito, a training Manager da Lancôme. Para Sofia Cunha, “o que podemos esperar de um sérum é que, de forma mais concentrada, nos dê resposta à melhoria da qualidade da pele”.

Sobre a melhor fórmula de conjugação de sérum com creme de rosto hidratante, a responsável da Lâncome vinca que “cada produto terá a sua forma mais indicada”. “No entanto, aplicamos sempre após a limpeza da pele – passo fundamental – e com toques de pressão ou movimentos de massagem, estimulamos a absorção do produto. Os resultados são também eles específicos a cada produto”, refere Sofia Cunha. Fonte oficial da Avène recomenda também que “os séruns devem ser aplicados após a limpeza e antes dos cuidados diários. A utilização de um não prescinde a utilização do outro”.

No que diz respeito às idades recomendadas para iniciar a aplicação destes produtos de beleza, a especialista da Lâncome prefere evidenciar outro factor. Considera, aliás, ser “importante adaptar a rotina e os séruns e cremes utilizados às necessidades da pele em todas as suas fases, mais do que a idade”. “A pele é um órgão que está permanentemente a trabalhar, é a sua barreira que nos defende e dependemos do seu bom estado para conseguirmos uma pele saudável”, justifica, lembrando que “desde sempre, colocamos creme nos bebés para proteger a sua pele, na adolescência é fundamental bons cuidados de pele para a mantermos saudável e na vida adulta para conservarmos ao máximo a sua boa renovação”.