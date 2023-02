Daniela Ruah de volta a Portugal para apresentar programa na SIC

Aos 39 anos, Daniela Ruah regressa à TV nacional para apresentar de forma regular o reality show da SIC, Os Traidores, com data de estreia prevista para a primavera. A atriz que tem dado vida a Kensy Blye ao longo de 14 temporadas na série norte-americana Investigação Criminal-Los Angeles irá conduzir a nova aposta do canal de Paço d’Arcos – cujas gravações arrancam em março -, regressando ao pequeno ecrã depois de ter estado, em 2018, na apresentação do Festival da Eurovisão, ao lado de Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela.

Daniela Ruah irá defrontar-se no horário com Cristina Ferreira, que irá assumir os destinos de um reality show, Triângulo, na TVI. “Será uma experiência nova para mim, mas acima de tudo, fico emocionada por voltar a estar junto do público português”, refere a atriz citada no comunicado enviado às redações.

O diretor geral de Entretenimento da Impresa, detentora da SIC, diz-se “muito satisfeito” com a vinda de Daniela Ruah. “Tem o talento, a energia, a experiência profissional e os recursos certos para se adaptar aos diferentes registos narrativos que o formato exige nas suas diferentes fases”, refere Daniel Oliveira. E acrescenta: “Está tão entusiasmada como nós por este programa, que está a ser produzido com sucesso em todo o mundo.”

Recentemente e também na televisão portuguesa, Daniela Ruah assumiu a pele de realizadora num telefilme da RTP: Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito.