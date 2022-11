Ousadia q.b, muito preto e ainda mais curvas. As escolhas dos Grammy

A entrega dos prémios da música latina ficou marcada pelas atuações de Rosalía e de Anitta, onde não faltou atrevimento e audácia, mas a passadeira vermelha – pese embora algumas exceções – teve uma excentricidade contida rara comparando com as mais recentes red carpets e galas de música, da moda e do cinema

Houve transparências, cortes inusitados, mas a clássica racha lateral e funda voltou em força, assim como os decotes estruturados. Que o diga Georgina Rodriguez, estrela convidada dos Grammy latinos e que foram entregues na noite de quinta-feira, 17 de novembro, no Michelob ULTRA Arena at Mandalay Bay Resort and Casino, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América. A companheira de Cristiano Ronaldo escolheu um modelo em tons castanhos – escapando ao preto que dominou a gala – e num corte clássico que evidencia as curvas. Anitta escolheu as transparências da Mônot, mas num coordenado que priorizou e definiu a silhueta.

Aliás, mais do que modelos que procuram realçar partes do corpo inusitadas, as apostas concentraram-se sobretudo em vestidos e coordenados que davam todo o destaque às clivagens acentuadas entre o peito, a cintura e as ancas. Será que o clássico está de volta?