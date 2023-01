Pais emocionalmente imaturos: conheça os quatro tipos e o que os distingue

Crescemos com a ideia de que os adultos são mais maduros de que os jovens. No entanto, por vezes, os papéis invertem-se. O novo livro Filhos adultos de pais emocionalmente imaturos, que chega às livrarias a 31 de janeiro, mostra-nos essa realidade, distingue os tipos de progenitores em quatro grandes grupos e deixa ferramentas aos filhos para melhor lidarem com esta herança.

Carregado de exercícios práticos, o livro nasce depois da psicóloga clínica perceber que muitos dos seus pacientes não tinham uma bola relação com os seus progenitores devido à instabilidade, egocentrismo e falta de maturidade que apresentavam Características descritas na obra de Lindsay C. Gibson especializada em psicoterapia individual com filhos adultos e de pais emocionalmente imaturos.

Nesse sentido, a autora quer ajudar o leitor a fazer o autodiagnóstico e a perceber melhor como foi a sua infância. Para que possa fazer isso, são expostos no livro quatro tipos de pais emocionalmente imaturos: emotivo, ambicioso, passivo e que rejeita.

A autora da obra da editora Lua de Papel começa por caracterizar o progenitor emotivo, afirmando ser o mais infantil destes quatro. Descreve-o como sendo egocêntrico, explosivo e reativo. É o género que se faz de vítima e, em casos extremos, pode apresentar bipolaridade ou transtorno de personalidade e cometer tentativas de suicídio e/ou chegar a agredir alguém.

Já o ambicioso é perfeccionista, rigoroso e autoritário. É aquele que vive obcecado com o trabalho e que acha que resolve tudo sozinho.

O passivo, por sua vez, é apresentado como uma pessoa amável, divertida, reservada e, por vezes, atenciosa. Para esta mãe ou pai, está sempre tudo bem. A autora denomina a sua atitude como laissez-faire (deixar-fazer, em tradução literal).



Por último, e não menos importante, é retratado o progenitor que rejeita. Esta mãe ou pai é considerado pela autora como o menos empático dos quatro. Refere-o como desligado, reativo, atacante e demasiado distante. É o ausente que ignora os filhos, encarando-os como um peso. Gosta de desconsiderar e acha que não precisa de ninguém.

No livro, pode encontrar no final de cada descrição um exemplo com a história de alguém que lidou com determinado tipo de progenitor seguido de um exercício final que pode fazer para perceber que tipo de mãe ou pai é o seu.