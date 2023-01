Paris Hilton foi mãe de um rapaz

“Já és amada para lá das palavras”. A imagem partilhada pela socialite Paris Hilton na sua conta de Instagram surpreendeu tudo e todos ao anunciar esta terça-feira à noite, 24 de janeiro, a chegada de um bebé recém-nascido.

A revista norte-americana People confirmou que a empresária e o marido Carter Reum foram pais do primeiro filho e que tal terá acontecido com recurso a barriga de aluguer.

“Sempre foi o meu sonho ser mãe e estou muito feliz por eu e o Carter nos termos encontrado um ao outro”, refere a própria à publicação. “Estamos muito felizes por começar a nossa família juntos e os nossos corações estão a explodir de amor pelo nosso pequeno rapaz”, acrescenta.

A antiga estrela de reality show, 41 anos, tinha revelado em entrevista no mês passado que tinha dado início a um processo de fertilização in vitro durante a pandemia. “Como o mundo fechou” no início da pandemia, estes era o “momento perfeito” para “ter todos os óvulos armazenados e prontos”, declarou à mesma publicação.