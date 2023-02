Paris Hilton revela ter feito um aborto aos 20 anos

Paris Hilton revelou, pela primeira vez, ter feito um aborto aos 20 anos em entrevista à revista norte-americana Glamour. “Era algo sobre o qual eu não queria falar porque tinha muita vergonha. Eu era criança e não estava preparada para isso [ser mãe]”, afirmou.

A empresária de 42 mergulhou e revelou esta história pessoal por ser contra as leis de estados que proíbem o acesso ao aborto, uma vez que considera que a escolha deve partir das mulheres. “Há tanta política em torno disso e tudo mais, mas é o corpo de uma mulher… Por que deveria haver uma lei baseada nisso? É o seu corpo, a sua escolha e realmente acredito nisso. É impressionante para mim fazerem leis sobre o que você faz com a sua saúde reprodutiva, porque se fosse com os homens, não seria assim”, declarou.

Na mesma entrevista, Hilton também explicou que tomou a decisão de ter um filho através da barriga de aluguer para não ter que passar pelos procedimentos que fez no aborto, experiência que descreve como sendo “traumática”.

A atriz contou ainda detalhes do abuso sexual que sofreu no período da adolescência, aos 15 anos.

A confissão é feita um mês depois de Paris Hilton e Carter Reum terem sido pais de Phoenix.