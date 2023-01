Leões e panteras na passerelle põem desfile da Schiaparelli sob fogo cruzado

Parecem reais, mas não são. Esculpidas com seda sintética pintada à mão, espuma, resina e lã e múltiplos materiais, as cabeças de leão, de lobo e pantera que figuraram em vestidos usados por Naomi Campbell, Irina Shayk, Shalom Harlow e Kylie Jenner na Semana da Moda de Paris e que foram apresentados mo Petit Palais, na segunda-feira, 23 de janeiro, estão a romper consensos em torno da luxuosa marca de moda.

Apesar de a casa ter dito que nenhum animal foi ferido para fazer esta coleção – e de ter sido aclamada por unanimidade e aplaudida de pé no final do desfile -, o debate polémico segue já lançado. O diretor criativo Daniel Roseberry explicou nas redes sociais que estas três cabeças de animais, esculpidas e bordadas à mão pretendiam celebrar “a glória da natureza” e proteger “a mulher que as veste”. Propostas que integram a coleção intitulada ‘Inferno’ e inspirada na Divina Comédia de Dante Alighieri, que chega carregada de ousadia e de peças estruturadas e que amplificam o corpo quer em altura – nos corpetes – quer em largura, nos ombros.

Para lá da contestação versus aprovação à coleção, a associação internacional de proteção dos animais, a PETA, People For The Ethical Treatment of Animals, considerando que, “embora a arte, incluindo a moda, possa ser subjetiva, a afirmação da Schiaparelli de que ‘nenhum animal foi ferido’ na produção desta coleção é objetivamente falsa”. No comunicado, a organização lembra que “os bichos-da-seda foram escaldados vivos e as ovelhas foram exploradas nas suas lãs para obter a seda e a lã usadas na confeção das roupas”.

“Qualquer pessoa preocupada pelo facto de estes vestidos glorificarem a caça de troféus – uma prática perversa de um grupo minoritário não fortemente envolvido no mundo da alta moda – deve pensar nos animais que realmente sofreram para fazer este visual”, refere a mesma nota que apela à escolha de “roupas veganas – e feitas com compaixão – que, felizmente, estão cada vez mais disponíveis nos dias de hoje”.