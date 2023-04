Partos em casa. Rita Ferro Rodrigues pede que se fale com “verdade e honestidade” dos custos

“Aprendi aqui hoje que se pagares três mil euros consegues o mesmo ambiente seguro” para fazer o parto em casa. A frase é de Rita Ferro Rodrigues depois de esta manhã ter feito uma reflexão na sua página de Instagram na qual tecia um olhar sobre a opção de ter filhos em casa quando os partos hospitalares e a ciência já evoluíram tanto pela saúde das mulheres.

“Esta recente glorificação da dor deixa -me petrificada! É preciso provarmos o quê? Nós mulheres já não sofremos o suficiente?”, considerou, lembrando o “número de amigas que não se tinham safado se não tivessem os filhos num hospital, com a assistência médica competente e pronta. Uma mulher não é menos mulher por levar epidural”, considerou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ritaferrorodrigues (@ritaferrorodrigues)

A análise – que inclui um relato pessoal da avó que perdeu o filho quando ainda se estava bem longe dos avanços da ciência – chega numa altura em que, por coincidência, a atriz Mafalda Rodiles e o apresentador e coach Gustavo Santos revelaram ter tido o bebé em casa.

O post de Rita Ferro Rodrigues tem provocado acesa discussão esta manhã, com a apresentadora a considerar, em resposta e em mensagem posterior, que “há [email protected] muito qualificados para fazer partos e até sei que na esmagadora maioria dos partos os médicos não terão um papel fundamental . O problema é se algo corre mal … num hospital há médicos para acudir e máquinas e tecnologia”, reiterou.

Para quem pretende ter os filhos em casa, Rita Ferro Rodrigues pede relatos com “verdade e honestidade”, uma vez que não é uma prática acessível a todas as mulheres e que deixem claro quais os valores envolvidos. “Sugiro que as que podem fazer isto com médicos em casa e máquinas e ambulância pronta falem destas experiências com verdade e honestidade para que quem não tem essas possibilidades financeiras possa fazer a opção mais segura para si (hospital ) e não se meta em aventuras”, acrescentou.