Passerelle de Milão invadida por “montanha” de 200 mil preservativos

Jeans de cintura muito descida, transparências e rendas, vestidos de seda rasgados presos por correntes e tudo sob o som marcado do techno intercalado por gemidos explícitos. Na quarta-feira, 22 de fevereiro, a Diesel apresentou as propostas para o outono/inverno de 2023, na Semana da Moda de Milão, e quis por em evidência a liberdade e o prazer, mas com segurança.

Sem deixar largas à imaginação nem nas propostas, nem no conceito, a marca colocou na passerelle uma verdadeira montanha de preservativos – mais concretamente 200 mil, como avançaram nas suas redes sociais – para dar corpo às mensagens.

Uma iniciava que teve palco no Norte de Itália, mas que vai chegar ao público em geral em abril, nas lojas físicas da marca no mundo inteiro, com a distribuição de 300 mil unidades de preservativos e numa parceria com a Durex. E tudo por uma mensagem positiva no sexo.



Com esta proposta, o designer belga Glenn Martens quis manter viva a chamada da ousadia da marca com sugestões mais experimentais e que apostam no upcycling. Por isso, a coleção apresentou-se com sobras de tecidos de nylon coordenados com tipos de plástico, peles artificiais e trabalhadas de forma inesperada. “Mais condensado e concentrado, mais adulto, divertido, forte e brincalhão”, contextualizou o estilista.