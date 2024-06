Patrícia Mamona e Auriol Dongmo são “baixas significativas” aos Jogos Olímpicos de Paris

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) considerou esta quarta-feira, 26 de junho, que, a confirmar-se, a ausência de Patrícia Mamona será uma baixa significativa para a Missão lusa aos Jogos Olímpicos Paris2024, assim como a de Auriol Dongmo.

Em declarações à agência Lusa, José Manuel Constantino referiu que ainda não recebeu qualquer informação oficial da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) sobre a situação das duas atletas, com Patrícia Mamona, que não compete desde março de 2023, sem ter conseguido mínimos e Auriol Dongmo a ainda não ter recuperado de uma fratura a uma perna.

“A confirmar-se, naturalmente que é uma perda muito significativa [a ausência de Patrícia Mamona], bem como a da Auriol, que era também candidata a uma posição de destaque, e eventualmente de pódio, nos Jogos Olímpicos, e que está também impedida de participar“, referiu.

Sobre Dongmo, Constantino disse que apenas recebeu informação por parte do treinador, mas “tudo leva a supor que não está em condições de participar, porque essa é também a informação por parte do departamento médico do Comité Olímpico de Portugal”.

“Mas são duas baixas muito significativas. Trata-se de atletas de elite, com resultados muito positivos em participações olímpicas, uma das quais, o caso da Patrícia, com uma medalha em Tóquio“, recordou.

Mesmo com estas “duas baixas muito significativas, que enfraquecem e fragilizam” a Missão portuguesa a Paris2024, o presidente do COP espera que “aqueles que vão compor a missão possam de algum modo superar esta situação e que o balanço final possa ser um balanço positivo”.

Com 35 anos, Patrícia Mamona poderia ter em Paris2024 a sua última oportunidade para participar nuns Jogos Olímpicos, naquela que podia ser a sua quarta participação em Jogos, depois de ter conquistado a medalha de prata em Tóquio2020.

“Gostaria que não fosse [a despedida aos Jogos]. Gostaria que apesar deste sobressalto houvesse condições de superação, mas reconheço que a natureza da modalidade que pratica, as lesões a que tem sido sujeita e naturalmente a própria idade não são elementos muito facilitadores”, referiu. Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.

