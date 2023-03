Paul Auster tem cancro, revela mulher. “Estou a viver num lugar que passei a chamar de ’cancrolândia”

O autor norte-americano está a fazer quimioterapia desde dezembro e está em tratamento no Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, revelou a companheira nas redes sociais.

“O meu marido foi diagnosticado com cancro em dezembro, depois de passar vários meses doente”, explicou a mulher, a escritora Siri Hustvedt, no sábado, 11 de março, nas redes sociais. “Estou a viver num lugar que passei a chamar de ‘’cancrolândia’”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Siri Hustvedt (@sirihustvedt)

“Muitas pessoas cruzaram as suas fronteiras porque estão ou estiveram doentes ou porque amam alguém – um pai, filho, cônjuge ou amigo – que tem ou teve cancro”, aditou. Numa longa mensagem, Hustvedt lembra que “a intimidade com outra pessoa não é apenas uma experiência paralela, duas linhas que se movem na mesma direção, mas não se cruzam. É muito mais como um diagrama de Venn dinâmico – se é que tal coisa é possível – as partes sobrepostas de dois círculos continuam a mover-se, mudando com o tempo. Um “eu” e “tu” em movimento que também é “nós”.”

“Viver com alguém que tem cancro e está a ser bombardeado com quimioterapia e imunoterapia é uma aventura de proximidade e separação. É preciso estar perto o suficiente para sentir os tratamentos enervantes quase como se fossem seus e longe o suficiente para ser uma ajuda genuína. Demasiada empatia pode tornar uma pessoa inútil! Esta corda bamba nem sempre é fácil de pisar, é claro, mas é o verdadeiro trabalho do amor”, completou a escritora e companheira de Auster.

Com mais de 30 livros que foram traduzidos para mais de 40 idiomas – Portugal tem vasta obra traduzida -, Paul Auster, hoje com 76 anos, tornou-se, em 1982, muito conhecido pela obra A Invenção da Solidão, memórias inquietantes sobre seu pai. Depois escreveu A Trilogia de Nova Iorque” numa visão do género policial.