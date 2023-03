Peças, opções e atitudes que a farão acertar sempre no estilo certo

“Com um simples vestido preto, eu nunca me comprometo”, já diziam Olívia Patroa e Olívia Costureira, personagens imortalizadas pela atriz Ivone Silva.

E é bem verdade, não há look que uma peça básica como um vestido preto não possa salvar. No entanto, a verdade é que também existem outras dicas que deve ter em conta na hora de escolher a melhor roupa.

Siga alguns dos truques que aqui deixaremos e não tenha medo, pois certamente irá arrasar com o seu outfit.

A primeira coisa que deve ter em atenção é o seu tipo de corpo. Sim, porque um corpo em formato de ampulheta ou em formato de pera vai conseguir com jogar com diferentes peças de roupa de maneira distinta. Por exemplo, para um corpo ampulheta deve optar por peças marcadas na cintura, saias envelope, decotes e V ou vestidos cintados são boas opções. Mas se o seu corpo é em formato pera blusas com mangas largas e peças em tons mais escuros são a melhor escolha.

Também os lenços são um ótimo aliado para alinhar qualquer look e oferecer um toque de elegância. E a melhor parte, este truque pode ser usado todo ano basta trocar a lã pela seda no verão.

Outra coisa que deve ter em conta, apesar de não parecer muito óbvia, é a organização do seu armário. De forma a ter sempre os melhores looks e o mais atualizados possível deve ter o guarda-roupa em ordem, por isso, o ideal é arrumar o ser armário de três em três meses para assim descartar o que não usa.

Um bom batom vermelho também nunca é demais. Este é uma arma poderosa que oferece força e energia a qualquer look.

Saber usar bem as cores é outro fator importante na hora de escolher o que vestir. O ideal será não existirem mais de três cores, deve ainda conjugar cores complementares tendo uma como base e as restantes como apontamentos.

A ganga também não pode ser esquecida. Esta é uma peça de roupa que já acompanha o armário de muitas mulheres há muitos anos. Sejam Boyfriend, Skinny, cintura alta ou baixa, o importante é escolher os jeans que melhor se adaptam ao seu tipo de corpo.

Animal print ou se ama ou se odeia. No entanto, a verdade é que deve ter sempre uma peça com este padrão no seu armário. Uma blusa, um cachecol ou uma carteira são pequenos apontamentos que podem revolucionar o seu look.