Pensão de alimentos. Kanye West vai pagar 193 mil euros por mês a Kim Kardashian

Foi uma batalha longa, mas chegou ao fim. O divórcio de Kim Kardashian e Kanye West foi finalizado num documento de 58 páginas e nas quais fica clara a guarda dos quatro filhos do casal – North, 9 anos, Saint, 6, Chicago, 4, and Psalm, 3 -, as pensões de alimentos a pagar e a divisão de todo o património.

De acordo com os media norte-americanos, o polémico rapper vai pagar 200 mil dólares (193 mil euros) por mês de pensão de alimentos e a começar já esta quinta-feira, 1 de dezembro. Um valor que acresce à metade das despesas de saúde não cobertas pelo seguro e por metade das de educação e segurança para cada um dos filhos.

O entendimento entre as partes define ainda detalhes sobre matérias que requerem a concordância de ambos pais como a escolha de uma nova escola, saúde mental e religião. Segundo revela o New York Post, os filhos não podem deslocar-se a mais de 100 quilómetros da casa de Hidden Hills, de Kim Kardashian antes de completarem 19 anos ou concluírem o ensino secundário. Nos dias especiais como os aniversários, mãe e pai devem estar com as crianças.

Quanto às propriedades, o mesmo jornal refere que a socialite e empresária deverá ficar com as casas de Malibu, Riverside, Califórnia, e Harrison, Idaho. Já Ye deverá ficar com as várias propriedades que detém no sul da Califórnia, o rancho em Wyoming, apartamento na Bélgica e casa de infância em Chicago.