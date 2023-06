Penteado perfeito: Três truques infalíveis para empinar o rabo de cavalo

O rabo-de-cavalo é um dos penteados mais fáceis e de eleição das mulheres. Com a chegada do calor, poucas são as que têm paciência para andar com os longos cabelos à solta.

Muitas sonham com a solução perfeita da Ariana Grande, mas, embora pareça algo simples, há muitos truques por trás de um penteado digno de Hollywood.

A Delas.pt reuniu alguns truques para criar o rabo-de-cavalo empinado ideal para o verão.

Dois ganchos

Bastam dois ganchos pretos simples que tem no toucador e fará toda a diferença quando aplicados por baixo do totó.

Para pessoas com cabelo fino, este truque é uma autêntica salvação, uma vez que o rabo-de-cavalo deixa de ter a tendência a descair.

Em dupla sai sempre melhor

Qual a solução perfeita para empinar um rabo-de-cavalo? Fazer outro. A ideia pode parecer descabida, mas se fizer dois em alturas diferentes, um acima e outro imediatamente abaixo, vai conseguir criar um penteado tão bom como o da Ariana Grande.

Este truque funciona, também, para pessoas que têm o cabelo mais curto e pretendem criar um rabo-de-cavalo mais longo.

Use champô seco

Fazer um puxo bem em cima e pulverizar champô seco vai dar a sensação de volume que, automaticamente, faz com que o penteado pareça mais “empinado”. Este truque é ótimo para quem tem cabelo liso, uma vez que tem tendência a ter menos volume, e este truque reverte isso mesmo.