Perda do filho no regresso de ‘Sou Georgina’. Esta é a data de estreia

Se na primeira temporada, Georgina mostrou as origens, os primeiros empregos, os gostos, as amigas e o quotidiano em casa e com os filhos, na segunda vaga deste documentário alargado, marcado para se estrear em março, a companheira de Cristiano Ronaldo vai levar os seguidores de “Jaca até aos Grammys latinos”.

Vai, porém, a um patamar mais profundo: a “assistir ao melhor e ao pior momento da sua vida”, revela a Netflix em comunicado enviado às redações. Recorde-se que em setembro último e a propósito da apresentação desta segunda temporada, a produção apresentou um trecho que evocava o nascimento da Bella Esmeralda mas a perda, no mesmo momento, do outro gémeo. “A vida deu-me muito em pouco tempo. Este ano, vivi o melhor e o pior momento da minha vida em apenas um instante. Um pedaço do meu coração voou e eu perguntei-me como seguir em frente”, afirma Gio na segunda temporada do docu-reality da Netflix Sou Georgina.

“O seu carisma, magnetismo, humor e estilo de vida vão tornar-nos viciados em #Georgiologia”, lê-se na nota enviada pela plataforma de streaming. “O reality show da Netflix, que é mais uma vez produzido pela Komodo Studio, regressa em março, após uma primeira temporada de sucesso que, no seu lançamento, chegou ao top 10 em 62 países, com 80 milhões de horas vistas nos seus primeiros 28 dias de exibição. A segunda temporada promete mais viagens, eventos, família e amigos, gargalhadas e presunto. Resumindo, mais Gio”, conclui.