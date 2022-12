“Perder um filho é perder a vida”, revela Zulmira Ferreira

Na primeira entrevista depois da morte do filho, Eddie Ferrer, na sequência de um aneurisma, na Turquia, a caminho do Mundial do Catar, Zulmira Ferreira confessou a João Baião e a Diana Chaves que prefere estar sozinha e que, de resto, é assim que vai passar o Natal.

“Vou viver este período sozinha. O meu marido (Jesualdo Ferreira) vai estar com o futebol no Egito e eu não queria estar no Cairo sozinha”, referiu. “Para mim não vai ser Natal e custa-me a pronunciar essa palavra”, acrescentou Zulmira Ferreira, que agradeceu as milhares de mensagens de pesar: “Agradeço aqui publicamente, porque ainda não o fiz, não me apetecia estar com ninguém”.

Na noite desta quarta-feira, a comentadora volta ao “Passadeira Vermelha”, da SIC: “Não vai ser fácil, como não está a ser fácil estar aqui, mas jurei a mim própria que tinha de tentar recuperar”.

“Não estou bem, mas sei que sou forte. No entanto, não voltarei a ser a mesma, porque perder um filho é perder a vida, não tenho mais nada que me motive”, disse, de seguida.

“Perdi o meu pai, a minha mãe, e agora parte de mim e não há nada que faça aliviar esta dor”, acrescentou Zulmira Ferreira, que tem falado com pessoas que perderam filhos. “É com elas que sinto bem”.

Duas dessas pessoas são Tony Carreira e Fernanda Antunes, pais de Sara Carreira, que perdeu a vida num acidente de viação há dois anos. Zulmira Ferreira esteve na “Gala dos Sonhos”, da Associação Sara Carreira, no Campo Pequeno, e tem recebido apoio do músico e da empresária. “São estas as pessoas que quero ouvir e com quem posso desabafar”.

A concluir, a comentadora do Passadeira Vermelha falou sobre o local onde gosta de estar. “Ontem fui ao cemitério e, por incrível que pareça, sinto-me bem ali, é onde quero passar parte da minha vida”.