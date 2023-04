Perfumes para espalhar a primavera na pele

Florais, cítricas ou frutadas, as opções para perfumar o corpo esta primavera não se esgotam.

Seja para ir para o trabalho, para uma cerimónia ou para que ocasião for, os perfumes são uma expressão e identidade de quem os usa. E alguns são mesmo de fácil transporte, podendo ser colocados no bolso ou na mala e salvá-la a qualquer hora do dia de um possível mau odor.

Consulte abaixo algumas das fragrâncias que reunimos para que possa andar sempre bem cheirosa e deixar também a sua casa mais airosa e, com quase metade dos preços em promoção.

Aqua Allegoria, Harvest Madarine Basilic, Guerlain, 125 ml, PVP 144€

Miss Dior Blooming Bouquet, na Sephora, antes 94,99€ agora 72,99€

Eau de Parfum, Mary Kay, 38€

Eua de Toilette, Loewe, 82€

Aqua Allegoria, Harvest Nerolia Vetiver, Guerlain, 125 ml, PVP 144€

Angel, da Mugler, Douglas, antes 48.95 agora 36.71€

J’adore, Dior, 115€

Eau de Parfum, O Boticário, 52.99€

Eau de Parfum, Acqua di Parma, 84€

Eau de Parfum, Narciso Rodriguez, 67€

Aqua Allegoria, Forte Rosa Rossa, Guerlain, 125 ml, PVP 144€

Eau de Parfum, Douglas, 41.95€

Eau de Toilette, O Boticário, antes 29.99€ agora 25.99€

Eau de Toilette Waterfall, Bershka, antes 15.99€ agora 9.99€

Eau de Toilette, Acqua di Parma, 64€

Perfume Go Fruity, Zara, 3.99€

Perfume, Wells, antes 5.50€ agora 4.40€

Eau de Parfum Dolce & Gabbana, na Sephora, antes 253.30€ agora 75.99€

Eau de Parfum Escada, Perfumes & Companhia, antes 53.90€ agora 43.12€

Eau Fraîche, Perfumes & Companhia, antes 55.60€ agora 44.48€

Perfume, Zara, 7.95€

Eau de Parfum Carolina Herrera, na Sephora, antes 263.30€ agora 78.99€

Eau de Parfum, Narciso Rodriguez, 104.10€