PJ Harvey, Lana del Rey e The Nacional vão ‘cantar’ na RTP

Se não tem bilhete, mas não quer perder pitada dos principais artistas que vão subir ao palco do Primavera Sound Porto 2024, que decorre de 6 a 8 de junho, no Parque da Cidade, pode fazê-lo a partir do exclusivo lugar do sofá de casa. A estação pública é a televisão oficial do evento e avançou, em comunicado enviado às redações, que vai transmitir em exclusivo e em direto os concertos dos cabeças de cartaz”.

De acordo com a mesma nota, estão programados os espetáculos de PJ Harvey (esta quinta-feira, 6 de junho às 20h45, na RTP Play), Lana del Rey (sexta, 7, às 23h15, na RTP2) e The National (sábado, 8, às 23h15, também na RTP2)”

Veja abaixo as datas das emissões especiais:

RTP2: Dia 6: das 18h15 às 20h15 e ao final da noite; Dias 7 e 8: ao final da noite

RTP Play vai transmitir concertos em direto.

6 de junho: SILLY, MILITARIE GUN, PJ HARVEY, ROYEL OTIS, MITSKI, ANA FRANGO ELÉTRICO, AMAURA, WATER FROM YOUR EYS, EARTHEATER, AMERICAN FOOTBALL, ANA LUA CAIANO, BLOND REDHEAD

7 de junho: MILHANAS, CRUMB, LANA DEL REY, MUTU, CLASSE CRUA, THIS IS THE KIT, MÁQUINA, SAMUEL ÚRIA,

8 de junho: BEST YOUTH, MANNEQUIN PUSSY, ETHEL CAIN, THE NATIONAL, GEL, EXPRESSO TRANSATLÂNTICO, SOLUNA, BILLY WOODS, MANDY, INDIANA, JOANNA STERNBERG, CONJUNTO CORONA