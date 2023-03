Prepare os braços para os tops cavados e diga adeus ao ‘músculo… do adeus’

Acabe com a vergonha de usar uma manga à cava ou uma T-shirt. Conheça os melhores exercícios – e sem gastar dinheiro – para tonificar o tricípite, também ironicamente tratado por “músculo do adeus”.

E porquê este nome? Porque, sendo um pesadelo para muitas mulheres, trata-se de gordura acumulada na zona do braço, junto à axila, e que abana cada vez que acenamos. No entanto, há soluções que podem resolver o seu problema.

Para além do exercício físico, recomenda-se que se mantenha uma alimentação saudável e longe de agentes inflamatórios como o glúten, lactose, agentes de conservação, sulfitos e açúcar. Uma vez cumprido este pressuposto, saiba quais os exercícios que deve cumprir. Não precisa de correr contra o tempo ou apenas porque o calor está a chegar, mas saiba que está sempre a tempo da tonificação.

Veja abaixo dois exercícios simples para tonificar o “músculo do adeus” e sem precisar de sair de casa:



De costas, apoie as mãos numa cadeira ou no sofá, mantenha as pernas dobradas, a planta do pé bem assente no pavimento e, de seguida, deve fletir os braços sem tocar com os glúteos no chão. Depois disso, faça força nos braços e volte à posição inicial.

As flexões são, também, um ótimo exercício para se livrar da gordura no tricípite. Para otimizar o exercício, mantenha os cotovelos o mais próximo possível do tronco.