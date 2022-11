Eis as mudanças para o mundo da saúde, fitness e beleza em 2023

Aproveitamento alimentar e aulas virtuais de fitness e bem-estar são duas das tendências que ganharam corpo com a pandemia e o confinamento e que não deverão ser interrompidas nos próximos anos.

Mas há outros hábitos que se vão consagrar como tendência e quem os antecipa são os especialistas ouvidos pela revista Elle.

No que diz respeito ao universo da saúde, as organizações vão continuar a utilizar o atendimento virtual por videochamada. Começou com a pandemia da Covid-19, para ajudar a fazer uma maior triagem dos utentes de maior e menor prioridade de atendimento, e terá um papel cada vez mais importante em 2023.

Desta forma, as pessoas que se deslocam aos centros de saúde são aquelas que têm maior necessidade depois do seu problema de saúde não ter sido resolvido numa consulta virtual.

Vai existir uma aposta no reaproveitamento dos alimentos, tal como aconteceu durante a pandemia nos restaurantes e em várias casas, ajudando a criar hábitos saudáveis e sustentáveis.

Como se faz? Aproveite os talos dos coentros, ou cascas de cebola, para fazer um refogado ou aposte na confeição de sopas. Seja criativa.

A instrutora April Silverman afirmou à publicação que no mundo do fitness a prática de exercício assistindo a aulas virtuais chegou com a pandemia, devido aos ginásios fechados, e vai manter-se em 2023.

Com este sistema, as pessoas conseguem agilizar no seu horário as aulas de atividade física e realizá-las quando dá mais jeito, acabando por estarem mais focadas.

No próximo ano, o bem-estar mental tem de ser um dos focos principais. Com a pandemia da Covid-19 os casos de depressão e ansiedade disparar em vários países.

As pessoas afetadas estão a optar por fazer a terapia de modo virtual e presencial. Para os especialistas entrevistados pela “Elle”, esta forma combinada de tratamento é a solução para o futuro.

Uma outra solução para promover o bem-estar mental é viajar por lazer. Escolha visitar locais que tragam paz e renovação ao seu espírito. Um estudo publicado no ano passado demonstrou que viajar pode ser “positivo” para uma pessoa que está triste.