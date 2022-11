Prepare um Natal “à portuguesa” com estas ideias de presentes

Com o Natal a chegar, nada melhor que começar já a pensar nas prendas que é preciso comprar. Sim, é uma dor de cabeça e nunca sabemos o que que oferecer, até porque há sempre aquele primo ou tia que só vemos nesta época festiva e nem o segundo nome sabemos quanto mais o que gosta ou qual a cor que prefere…

Mas calma, nem tudo está perdido e esta quadra não precisa de ser um desastre natalício.

Se quer brilhar e não sabe como, opte por algo mais “português” e mostre o seu afeto com alguns dizeres à portuguesa.

A Think Out Portugal acabou de lançar uma nova coleção que se intitula “Amizades à Portuguesa” e que conta com “dez dizeres à portuguesa, tradicionais e divertidos, característicos de demonstrações de amizade, estima e carinho, usadas para adjetivar ou personificar amigos ou familiares, ou inclusivamente o próprio”.

Por 19.50€ pode adquirir uma destas t-shirts, no site da marca ou na loja física, e brincar com quem mais gosta. Nesta coleção encontra dizeres como: “Mau feitio”, “Espalha Brasas”, “Barata Tonta”, “Ovelha Negra”, entre outras.

De notar ainda que os tamanhos das peças começam no S e terminam no XXL e que os modelos são unissexo.

A Think Out é uma marca que recria símbolos culturais e tradicionais de forma criativa “através de ilustrações que salvaguardam a singular iconografia do vasto património português”.