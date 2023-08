Presidente da Federação espanhola em nova polémica, agora por declarações impróprias a uma dirigente

Luis Rubiales volta a ser alvo de denúncias no universo desportivo. Desta vez, foi Tamara Ramos, co-fundadora do sindicato Futbolistas ON, que já o havia feito em 2017, mas regressou agora com novos pormenores.

Segundo contou ao programa “El programa del verano” da Telecinco, Tamara sofreu “humilhações” por parte do atual presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que tem andado nas “bocas do mundo” depois de beijar na boca uma jogadora campeã do mundo por Espanha.

“À frente de todos nós, ele, com a sua maneira de rir, disse-me: ‘Vá lá, vieste aqui para pôr as joelheiras’. São palavras que ninguém merece, muito menos uma profissional que veio aqui para trabalhar. Ele disse-me: ‘De que cor são as cuecas que tens vestidas hoje?’ Sentimo-nos tão… como mulheres no mundo do futebol, somos tão poucas. É difícil fazer-lhe frente”, explicou ao mesmo programa.

Recorde-se que, após ter beijado a atleta Jenni Hermoso na boca, aquando da entrega de medalhas às jogadoras espanholas, depois de se terem sagrado campeãs mundiais, o nome de Luis Rubiales tem dado muito que falar no país vizinho.