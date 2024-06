Primark vai chegar a quatro novas cidades e criar 500 postos de trabalho, em Portugal

Com uma dezena de lojas em Portugal, a marca irlandesa de mass market de vestuário e decoração anuncia que vai abrir quatro novos espaços em cidades portuguesas e promete a criação de meio milhar de empregos – a tempo total e parcial – numa operação que, segundo revela em comunicado, atingirá um investimento de 40 milhões de euros.

A Primark vai passar a existir no Montijo (Centro Comercial Alegro Montijo), Guimarães (Centro Comercial Espaço Guimarães), Viseu (Palácio do Gelo Shopping) e Covilhã e será alvo de ampliação na loja já existente no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

“Com este investimento a Primark aumenta a presença para um total de 14 lojas em todo o país, ampliando o seu espaço comercial em mais de 30%. Serão criados 500 novos postos de trabalho, o que fará crescer o número de colaboradores da Primark Portugal para mais de 2.200 pessoas. Este anúncio surge um mês depois de a Primark celebrar 15 anos de presença em Portugal, tendo inaugurado a primeira loja em maio de 2009 no Centro Comercial UBBO, na Amadora”, lê-se no comunicado enviado às redações.

“Estamos muito orgulhosos da forma como nos acolheram e continuam a visitar-nos todos os dias, à medida que crescemos. A Primark construiu a sua marca nas nossas lojas e sabemos que uma grande parte do nosso sucesso se deve à nossa equipa empenhada de colegas que nos apoiaram em cada passo que demos e que têm sido os nossos melhores embaixadores para ajudar Portugal a apaixonar-se pela Primark”, afirma, citado em nota enviada às redações, o responsável de vendas da Primark Portugal. Nelson Ribeiro refere entusiasmo por “continuar a crescer, investindo em mais lojas, criando ainda mais postos de trabalho e apresentando a ainda mais portugueses o nosso estilo a preços incríveis”.

Quanto aos postos de trabalho, foi avançado até ao momento que a gigante irlandesa procura, lê-se no comunicado, “posições a tempo inteiro e a tempo parcial para assistentes de retalho e cargos de gestão“.

Para tal, “os interessados podem candidatar-se através do site de carreiras da Primark, estando atualmente em curso o processo de recrutamento para a loja do Montijo e esperando-se a abertura de vagas para as outras lojas nos próximos meses”.