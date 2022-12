Primeira-ministra italiana Giorgia Meloni perde amiga em tiroteio

Uma amiga da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi uma das três vítimas mortais de um tiroteio que teve lugar num café em Roma, Itália, neste domingo, 11 de dezembro.

O assassino, de 57 anos, disparou contra os participantes de uma reunião de coproprietários de um bairro do norte da capital italiana, após ter roubado a arma do crime – uma pistola Glock – numa casa de tiro. As três mulheres morreram atingidas pelos disparos e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Claudio Campi mantinha relações difíceis com os administradores reunidos, que acusava de quererem expulsá-lo do seu apartamento, segundo um texto publicado no início de novembro no blogue que mantinha.

Giorgia Meloni revelou na noite deste domingo que uma das suas amigas, Nicoletta Golisano, de 50 anos e mãe de um menino de dez, estava entre as vítimas.

Numa mensagem emotiva publicada pela chefe de governo de extrema-direita nas redes sociais, Meloni descreveu Nicoletta como “uma mãe protetora, uma amiga sincera e discreta, uma mulher forte e frágil ao mesmo tempo”. O assassino “foi detido e espero que a justiça siga o seu curso rapidamente. Mas a palavra justiça não é conveniente para falar do que aconteceu, já que nunca é justo morrer desta maneira”, acrescentou Meloni.