Primeira visita oficial a solo da princesa Leonor de Borbón é a… Portugal

Já há data, programa e tema: 12 de julho, Lisboa e ambiente e oceanos, respetivamente. A princesa das Astúrias, Leonor de Bórbon, estará em Portugal naquela que será a sua primeira visita oficial a solo. Segundo avança o site espanhol Vanitatis, a herdeira à coroa espanhola foi convidada pelo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e o anúncio foi esta quinta-feira, 27 de junho, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“O programa desta visita, que se realiza a convite expresso do Presidente Rebelo de Sousa, terá particular enfoque na proteção do ambiente e na conservação dos oceanos, questões prioritárias para Portugal e Espanha”, refere o comunicado citado pelo site.

Belém também já confirmou a informação: “A convite do Presidente da República, Sua Alteza Real a Princesa das Astúrias visitará Portugal no próximo dia 12 de julho. Na sua primeira deslocação oficial ao exterior, Dona Leonor de Borbón y Ortiz, herdeira da coroa, será recebida no Palácio de Belém pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.”

Para lá do encontro oficial com o chefe de Estado português, esta visita oficial vai ainda incluir a participação de Leonor de Borbón num encontro com jovens espanhóis a residirem em Portugal para abordar o tema dos oceanos, um evento a decorrer na embaixada espanhol, no palácio Palhavã, situado na Praça de Espanha, em Lisboa.

Num comunicado divulgado hoje em Madrid, o Governo espanhol sublinhou igualmente que esta será a primeira viagem oficial ao estrangeiro da herdeira da coroa e os laços que unem Portugal e Espanha.

A princesa das Astúrias viajará com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, que acompanhará toda a visita em conjunto com o homólogo português, Paulo Rangel, segundo o mesmo comunicado.

com Lusa