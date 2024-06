Princesa Ana, irmã de Carlos III, internada

A informação foi avançada pela casa real nesta segunda-feira, 24 de junho: “A Princesa Real sofreu ferimentos leves e traumatismo após um incidente na propriedade em Gatcombe Park domingo à noite, 23 de junho. A Sua Alteza Real permanece no Hospital Southmead, em Bristol, como medida de precaução para observação e espera-se uma recuperação completa e rápida”, refere a nota tornada pública pela casa real sobre o estado de saúde da Princesa Ana, irmã de Carlos III.

De acordo com a mesma informação, o monarca “tem sido mantido intimamente informado” sobre o estado de saúde da princesa, de 73 anos, endereça votos de “uma rápida recuperação”.

A imprensa britânica refere que os serviços de emergência foram contactados para irem a Gatcombe Park para tratar de ferimentos que apontavam para um eventual atropelamento por um cavalo.

Recorde-se que a princesa Ana é uma exímia praticante do desporto equestre, tendo, aliás, andado a cavalo na cerimónia Trooping the Colour , a 15 de junho, e para celebrar o aniversário oficial do rei.