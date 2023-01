Princesa Eugenie está grávida do segundo filho

Quase dois anos depois de ter sido mãe de August Philip, Princesa Eugenie, de 32 anos, anuncia que está novamente grávida e com o recurso a uma imagem carregada de carinho.

“Estamos muito entusiasmados por partilhar que haverá um novo acréscimo à nossa família este verão”, anunciou a filha do príncipe André e Sarah Ferguson. Eugenie está casada com o investidor Jack Brooksbank e o casal espera, assim, o segundo filho. A boa nova foi anunciada na rede social Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Princess Eugenie (@princesseugenie)

Na imagem escolhida para ilustrar a boa-nova surge a princesa Eugenie com o filho, August Philip Hawke Brooksbank, a dar um beijinho na “barriguinha” de grávida.

Lembre-se que Eugenie e Jack Brooksbank, com 36 anos, a 12 de outubro de 2018, na capela de St. George, no castelo de Windsor, onde Harry e Meghan também deram o nó.

Em maio deste ano, foi noticiado que o casal se preparava para se mudar para Melides, Portugal, passando a residir no CostaTerra Golf and Ocean Club, projeto no qual o companheiro de Eugenie trabalha.