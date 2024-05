Proteção solar para esperar pela Swift, para ver a Taça e ir à praia

As longas esperas ao sol fazem parte da vida de uma fã, mas não pode haver margens para distrações quando se passa a manhã e tarde para ver, à noite, Taylor Swift a subir ao palco do Estádio da Luz, em Benfica, este sábado, 25 de maio. Também a mais ferrenha adepta da Taça de Portugal não se deve esquecer dos raios ultravioleta no Jamor enquanto vê a disputa do F.C.Porto-Sporting no relvado, no domingo, 26 de maio.

Se o seu caso não é nem um, nem outro, mas não está disposta a perder os primeiros raios bem mornos de maio e planeia ir à praia, deve mesmo proteger-se a sério do Sol.

Por isso, deixamos quase duas dezenas de protetores solares para celebrar, festejar ou relaxar este fim de semana e em segurança.

Suncare Face SPF 50, Rituals Karma, Rituals, 12€

Creme Mineral SPF 50+ Incolor, Avène, Douglas, 14.80€

Fotoprotector Fusion Water Magic SPF50 50ML, Protetor solar facial ultraligeiro, Isdin, Sephora, 25€

Sunissime Fluide SPF50, Sunissime, Lierac, 34€

Stick solar Verde 50+ Kids, Pingo Doce, 5.49€

Protetor Solar com Cor Bariésun SPF50 Dourado, Uriage, Wells, 14.14€

Protetor Solar de Rosto CC Cream, Solare, Wells, 9.74€

Protetor Solar de Rosto UV Defence SPF50, Filorga, Wells, 28.89€

Protetor Solar Photoderm M SPF50 Dorée, Bioderma, Wells, 17.70€

Fresh, Sunscreen medium SPF20, Ringana, 125ml, 37.80€

Sensai, Cream For Body SPF 50+, Douglas, 93€

Expert Sun Protector Cream SPF50+, 50 ml, Shiseido, 38€

Nivea sun fluido UV rosto diário invisível, FP 50+, Nivea 20.99€

Ultra Violette Daily SPF Reset, Sephora, 19.99€

Youth protecting Sunscreen Face SPF50, 50ml, Clarins, Perfumes & Companhia, 28.76€