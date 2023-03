Protetores e sprays solares para preparar a pele para o sol

Com o aproximar do sol morno da primavera chega a vontade de andar ao ar livre. No entanto, existe sempre uma preocupação: a pele.

Embora seja agradável apanhar sol, também pode ser perigoso, especialmente se não tiver os cuidados necessários. Para salvaguardar a pele dos raios ultravioleta, deve aplicar protetores a par de usar um chapéu.

No entanto, se tem a ideia que os protetores solares devem ser usados apenas fora de casa e em dias de calor, desengane-se. De acordo com especialistas, deve aplicá-los igualmente no conforto do seu lar, visto que os protetores contêm uma base de vitaminas e extratos naturais que ajudam a proteger a pele de outros fatores externos do ambiente além das radiações. Além disso, não deve descartar determinadas zonas do corpo aquando da aplicação como, por exemplo, as pálpebras e a área em torno dos olhos. Ao fazê-lo, está a aumentar o risco de contrair cancro. Outras doenças de pele também podem ser agravadas como a rosácea, o lúpus eritematoso, a dermatomiosite ou, entre outras, o herpes simplex, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia. Para aplicar estes produtos solares e garantir a sua eficácia sem receio de exagerar na quantidade ou de aplicar camadas a menos do que o necessário, saiba os mg de protetor solar por cm quadrado de pele que deve introduzir.

Veja abaixo a seleção de protetores e sprays solares feita pela Delas.pt que pode aplicar para resguardar a pele sem deixar de desfrutar dos dias de sol.

