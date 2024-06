PSP prepara operação ‘Morangos com Açúcar’ e há uma coisa que está proibida

Em comunicado emitido esta quinta-feira, 6 de junho, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que o trânsito vai estar condicionado a 8 de junho na zona de Algés devido ao concerto dos Morangos com Açúcar e que vai reunir as bandas que passaram pela série juvenil da TVI: D’ZRT, Just Girls e 4Taste.

“Tendo em conta a dimensão do evento e publico esperado, cerca de 45.000 pessoas, a PSP implementará um dispositivo de segurança centrado na prevenção e proatividade, recorrendo às suas várias valências”, lê-se na nota enviada às redações e na qual fica claro que não será permitido pernoitar no espaço e nas redondezas. “Para os que pretendam deslocar-se para as proximidades do recinto em dias anteriores, alerta-se que não é permitido o acampamento na via pública, ao abrigo do artigo 18º do Decreto-lei 310/2002, de 18 de dezembro, publicitado em edital pelo Município de Oeiras”, refere o comunicado.

Sobre os condicionamentos de trânsito, a PSP informa que haverá limitações “à circulação automóvel entre as 08h00 do dia 8 de junho, sábado, e as 2h00 de 9 junho, domingo”. Haverá “corte em ambos os sentidos da CRIL/IC17 entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Av. Brasília, no dia 8 de junho das 22h00 às 02h30 do dia 9 de junho” bem como “corte da Av. Marginal entre o cruzamento da Lusalite e o cruzamento de Algés, entre as Haverá fortes constrangimentos na circulação rodoviária na Av. Brasília, Av. Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I”. A autoridade recomenda que a circulação seja preferencialmente feita pela “A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem”.

No mesmo email, a PSP deixa nove recomendações que pode ler abaixo:

“Privilegie a utilização de transportes públicos;

Dirija-se ao recinto com bastante antecedência, atendendo aos procedimentos de segurança implementados e aos constrangimentos rodoviários que se farão sentir;

Verifique quais os itens proibidos que não poderá levar para o recinto do concerto;

Se estacionar na via pública verifique se deixou o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária e a não impedir as saídas e as entradas das garagens;

Verifique se deixou o veículo trancado e não deixe valores à vista no seu interior;

Não ostente ou transporte objetos valiosos, bem como quantias monetárias elevadas;

Se transportar mochilas ou malas, mantenha-a sempre fechada e junto à parte frontal do corpo;

Acate com total disponibilidade as ordens dos Polícias, seja um órgão facilitador da ação policial e não comprometa a sua segurança e a dos outros cidadãos;

Se considerar necessária a intervenção da polícia ligue 112 e/ou 21 765 42 42”