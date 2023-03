Quantas mais, melhor! Como levar as flores da primavera no corpo

Mais do que os estampados florais nos vestidos e nas blusas vaporosas que clamam legitimamente território em tempo de primavera, as flores querem-se integradas no vestuário, mas cada vez mais em relevo e oversized. Elas já tinham começado a conquistar território em tops e vestidos no verão do ano passado, mas agora tornam-se ainda mais visíveis, diversificadas e querem-se em toda a parte e em múltiplos usos.

Na verdade, nada impede que uma flor tridimensional que se apresenta sob a fórmula de pregadeira possa ser usada no cabelo ou a apanhar um vestido de uma forma original. Os colares e as coroas também têm agora margem para digladiar terreno entre si e reclamara, para ambas, novos territórios do corpo que antes estavam vedados.

Os antúrios gigantes que a casa espanhola apresentou na Semana da Moda de Paris e para a primavera/verão deste ano vieram lembrar que a modéstia na escolha das peças e dos acessórios não faz caminho neste tempo quente que se avizinha e vêm lembrar a vontade de ousar escolhendo um dos expoentes máximos do romantismo: as flores.

Dos colares que podem ser cintos, passado pelos brincos e pelas malas, cubra-se de flores de todas as cores e use-as em novos pontos do corpo, exaltando a criatividade.

Colar Anthurium charm in resin, na Loewe, 350€

Aplicações Gardenia,AliceTrewinnard x CataVassalo, 67€

Bandolete com Flores de Cetim Grandes e em Palha Natural, azul marinho, Siena, no El Corte Inglés, 29,95€

Bandolete toucado de flores, Zara, 35.95€

Brinco malha e flor, na Mango, 15.99€

Brincos de cascata com forma de flores, na Mango, 29.99€

Brincos dourados flores, na Natura, 6.99€

Carteira com flor maxi, na Mango, 49.99€

Choker com Flor e em Verniz, na Sfera, no El Corte Inglés, 11.99€

Cinto com Fivela de Flor e em Pele Saffiano, Roberto Verino, no El Corte Inglés, 120€

Cinto com flores, Green Coast,, no El Corte Inglès, 19.99€

Classic Lady Love Bag Puff Organza Flower,m na Pinko 365€

Colar com flor de croché, na Mango, 19.99€

Coroa de flores Rosa, na Kiabi, 5€

Coroa Flores Bridal, Primark, antes 6€ agora 3€

Corrente para óculos com flores, na H&M, 7.99€

Earcuff Derrick, Cata Vassalo, 145€

Enamel Flower Brooch, na Parfois, 5.99€

Flor Pinça, na Zara, 8.95€

Floral print corset top, na Berskha, 29.99€

Flores fringed clutch Sensi Studio, na Farfetch, antes 656€ agora 427€

Flower Hoop Earrings, na Parfois, 7.99€

Gancho Capsicum, Cata Vassalo, 68€

Golden hair Comb with Flowers, na Parfois, 25.99€

Hair comb with flowers, na Parfois, 17.99€

Headpice 3 flowers, Vera Manzoni, 80€

Lenço com flor, na Zara, 9.95€

Mala acetinada flor, na Zara, 35.95€

Maxi Ear Cuff Flor, na Zara, 15.95€

Metallic flower necklace, Roberto Cavallli, na Farfetch 925€

Mola Bico de Pato com Pregadeira e Flor Vermelho, Siena, no El Corte Inglés, 9.95€

Necklace, Casa Batalha, 75€

Oversize flower necklace, Gianluca Capannolo, na Farfetch, 201€

Oversized flower earrings, Area, na Farfetch, 222€

Pulseira Sum, Cata Vassalo, 95€

Anthurium dress in semi sheer mesh, na Loewe, 980€

Top com pormenor de flor, Mango, 35.99€

Travessão para o cabelo em forma de flor, na H&M, 7.99 €