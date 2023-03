Quantas vezes pode alisar o cabelo sem danificar? Especialistas respondem

Alisar o cabelo é cada vez mais comum e são cada vez mais diversificados os devices – placas e pranchas – que ajudam neste processo. Mas quantas vezes pode alisar o seu cabelo sem causa qualquer tipo de dano ou evitar que este se quebre?

Que é necessário utilizar um protetor térmico, por exemplo, já se sabe, mas que outros truques e técnicas deve implementar para alisar o cabelo corretamente e sem danos?

Em declarações ao site Byrdie, especialistas deixaram conselhos para reduzir efeitos colaterais indesejados. Regra geral, fios de cabelo mais retos e finos são mais propensos a danos. Portanto, se este for o seu caso deve minimizar o alisamento e manter a temperatura mais baixa. Já as texturas onduladas, cacheadas e crespas necessitam de uma temperatura mais elevada para que o alisamento seja eficiente.

Se o seu cabelo é deste último tipo não deve descuidar a hidratação para evitar quebras e danos. Aplique um protetor térmico antes de secar o cabelo e um condicionador.

Deve ainda eleger o calor do secador e uma boa escova para alisar o seu cabelo.

Comece com o cabelo seco com toalha e, de secção em secção, vá puxando o cabelo de forma reta e usando a escova. Depois de alisar e secar, pode utilizar uma prancha de alisamento para deixar os seus fios bem lisos. Termine com um produto de acabamento leve à base de óleo para ajudar a hidratar.

Se o seu cabelo é encaracolado comece por aplicar uma camada de protetor térmico e lembre-se que cabelos encaracolados suportam temperaturas mais elevadas, pois como é resistente precisa de um pouco mais de força.

Contudo, deve limitar a frequência com que alisa o cabelo para evitar danos, o ideal é não o fazer mais de duas vezes por semana.

No caso de o seu cabelo ser ondulado vai precisar de um esforço menor que para o encaracolado, porém, superior do que para os lisos.

Segundo os especialistas auscultados, a melhor forma de alisar um cabelo ondulado com danos mínimos passa por usar uma escova de cabelo seca para esticar suavemente a onda de forma a obter um acabamento mais liso.

Desta forma, comece por secar o cabelo com uma toalha, depois aplique o protetor térmico e comece a usar a escova para alisar o cabelo secção por secção.

No fim, finalize com uma prancha de cerâmica para um acabamento mais suave.