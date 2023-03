Quarta temporada de ‘Succession’ já tem data de estreia na HBO Max

O poder, a luta pela sucessão e as dinâmicas tóxicas da multimilionária família Roy estão de regresso para uma quarta temporada. A série Sucession, que tem vindo a sex exibida na plataforma de streaming HBO Max, está de volta para mais dez episódios e com data de estreia para 27 de março.

A série multigalardoada gira em torno do patriarca Logan Roy (Brian Cox) e dos seus quatro filhos adultos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck), cujo trailer abaixo.

“Na quarta temporada, a venda do conglomerado de media Waystar Royco ao visionário da tecnologia Lukas Matsson aproxima-se cada vez mais. A perspetiva desta venda provoca angústia existencial e divisão familiar entre os Roy ao anteciparem como serão as suas vidas quando o negócio estiver concluído. Segue-se uma luta pelo poder à medida que a família pondera um futuro onde o seu peso cultural e político será muito mais reduzido”, refere o comunicado enviado às redações. As primeiras e já exibidas três temporadas estão disponíveis na plataforma de streaming.

Criada por Jesse Armstrong, Sucession conta com produção executiva de Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell. Jesse Armstrong é também o showrunner.