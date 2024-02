Quase ¼ da população nacional viu debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro

O debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro entra para o pódio dos mais vistos em Portugal, mas não destrona o embate entre António Costa e Rui Rio, para as Legislativas de 2022. Se o primeiro, que foi transmitido em simultâneo na RTP, SIC e TVI na noite de segunda-feira, 19 de fevereiro, obteve – somados os resultados – uma média de mais de dois milhões e 400 mil espectadores (2 408 800), ou seja perto de ¼ da população nacional, o segundo tinha alcançado a meta dos 3,2 milhões de espectadores. Este, recorde-se, foi exibido simultaneamente nos três canais em sinal aberto e nos três noticiosos do cabo

Olhando ao detalhe para os números dos candidatos do debate entre o socialista e o líder da Aliança Democrática da noite de segunda-feira – conduzido pelos jornalistas Clara de Sousa, João Adelino Faria e Sara Pinto -, este foi efetivamente o mais visto das Legislativas 2024.

Antes, o frente a frente entre os líderes do PS e do Chega, exibido na quarta-feira, 14 de fevereiro, na TVI /CNN Portugal tinha registado uma audiência média de quase 1,5 milhões de telespetadores, obtendo o melhor resultado até então. Audiências que colocaram em segundo lugar o até aí recordista embate entre a coordenadora do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua e Luís Montenegro, líder da Aliança Democrática (AD) que, a 6 de fevereiro, na TVI, na primeira semana de debates, obteve uma audiência média foi de 1 096 milhões de telespetadores, o que corresponde a um ‘share’ de 20,8%, citando dados da da GfK para o Jornal de Notícias.

Na transmissão simultânea de segunda-feira, 19 de fevereiro, e segundo dados do site Zapping, a SIC foi a emissão mais vista, somando uma média de 915 mil e 200 espetadores com 17,9% de quota de mercado (número de pessoas que, de entre todas as que estão a ver TV àquela hora, escolhem aquele canal). Já a TVI, também de acordo com os dados da CAEM/GFK e já a incluir gravações, registou mais 842 mil e 100 pessoas, com 16,5% de share. Por fim, a RTP1 foi vista por 651 mil e 500 espectadores, com 12,7% de quota de mercado.