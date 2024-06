Quatro cores de batons que arriscam fazê-la parecer mais velha

Nem todas as tonalidades de batons favorecem todas as mulheres ou em todas as fases da vida. Ou seja, nem sempre o que usamos na juventude arrisca ser certeiro numa fase da vida mais a diante. Por isso, elencamos tons que podem não a favorecer e não ajudar a tirar o melhor partido de si própria. Por isso, teste e veja como se sente antes de dizer adeus a uma destas possibilidades.

Roxos e tons vinho muito fortes

Embora sejam tendência neste tempo quente, estas tonalidades muito associadas à juventude a estilos mais pesados, podem, numa fase posterior da vida, contribuir para dar uma imagem envelhecida do rosto. Estas tonalidades mais escuras e garridas afinam os lábios e realçam as marcas de expressão que circundam a zona da boca.

Negros

Tal como no caso anterior, tons como o café preto ou mesmo o negro irão contrastar ainda mais. Embora sejam usados para passar uma mensagem e um estilo muito próprias com perfeição, estas tonalidades contrastantes tendem a realçar alguma palidez do rosto. Pior ainda se tiver tendência para olheiras, porque o tom vai buscar o arroxeado por baixo dos olhos, pesando o rosto.

Castanhos mate

Esta tonalidade de batons pode ser muito pesada para o seu rosto, sobretudo se estiver bronzeada. Importante vincar que estes tons, em acabamento mate, arriscam tornar-se ainda mais pesados, opacos e até mesmo fissurados.

‘Nudes’ mals calculados

No polo oposto estão os nude. Apesar de se apresentarem como discretos, estas tonalidades exigem bom rigor na hora da escolha. Eles não são todos iguais e devem ser selecionados cirurgicamente tendo em conta a cor de pele. Se o nude for muito claro tal como a pele, arrisca a parecer ter um rosto mais marcado.