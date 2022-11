Quatro indícios de que vai sofrer de stress familiar em época festiva

As compras para o Natal por norma levam milhares de pessoas aos centros comerciais e lojas para conseguirem oferecer as prendas aos diversos familiares e amigos. Esta azáfama de última hora contribui para que se sinta mais nervosa e stressada. Por isso, segundo as recomendações deixadas no site PureWow, evite e compre as suas prendas com antecedência ou pense fora da caixa e ofereça prendas feitas por si, assim também poupará dinheiro.

Quando a família se reúne, surgem sempre conversas inoportunas. Não se deixe levar pela tentação de mostrar que tem razão, ganha mais ou que a outra pessoa está errada. Simplesmente, diga que vai mudar de assunto e mantenha a calma e o bom ambiente.

Nesta altura de descanso, não seja tão perfeccionista, ou seja, mantenha as expectativa realistas para não se cansar ou stressar. Os momentos em família não vão correr de forma ideal, por isso, divirta-se.

Se os seus familiares fazem questão de marcar vários eventos para este período de férias, é fundamental que saiba dizer que não, pois também é necessário ter um tempo a sós.