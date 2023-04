Quatro táticas para ‘escapar’ aos filhos e manter viva a chama

Intimidade a dois e filhos em casa parecem ser duas forças que se excluem, seja por falta de espaço e tempo para a privacidade, seja por exaustão.

Uma matéria ainda mais preponderante para casais que não dispõem de qualquer rede de apoio na ajuda com os filhos ou para quem o orçamento não estica para pagar a babysitters. Ainda que esta seja a realidade, não há motivo para desistir da cumplicidade e do tempo a dois.

Com as correrias e limitações, ninguém promete que seja fácil encontrar a persona erotica – termo cunhado pela terapeuta sexual nova-iorquina Lisa Hochberger Brwon – e no âmbito da qual se pretende que seja encontrado o “espaço no qual cada pessoa se sinta conectada com a sua sexualidade”. Contudo, não é impossível.

Para tal, é importante que procure conhecer-se bem, saiba como construir a dois este ímpeto com o companheiro e definir balizas muito concretas que não podem ser atravessadas por ninguém quando estiverem juntos.

Assim, de acordo com o site Self, veja – mas não sozinha, leia a dois – alguns passos que deve cumprir para conciliar aquilo que, à partida, parece impensável.

Relaxar pode se mais urgente que o sexo: Segundo Hochberger Brwon, citada pelo site, o ponto de partida é essencial. Pensar em sexo pode levar a expectativas que podem não se concertizar por múltiplos motivos. Por isso, a especialista recomenda que se olhe para este intervalo como um momento de corte com a realidade lá fora, cortando com pressões e stress dentro do espaço de intimidade. E tudo o resto será bónus.

Tocar durante o dia: Os pequenos gestos, os beijos mais ou menos furtivos, os detalhes e mensagens que apenas os dois compreendem devem manter-se. São formas de antecipar a procura e o desejo pelo o outro.

Definir na agenda: A espontaneidade é elemento essencial das relações. No entanto, quando o enquadramento familiar surge carregado de solicitações, nada melhor do que definir na agenda, o que também é bastante interessante na dinâmica da sexualidade e das expectativas. Aproveite e reservem também uma noite em comum sem afazeres dentro de casa, trabalho ou obrigações.

Palavras e elementos proibidos: “Filho” deve ser a palavra proibida neste compasso de tempo a dois. Na verdade, há todo o resto da vida para debater o tema, pelo que se deve reservar o espaço da intimidade a dois para… os dois. Remover todos os brinquedos ou jogos ou elementos vários do quarto – ou do espaço da intimidade – é essencial para ajudar a este corte.