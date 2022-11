Quatro truques de maquilhagem que prometem olhos de maior dimensão

A maquilhagem pode ser uma ótima aliada para criar o aspeto que deseja ou corrigir pequenas imperfeições que a incomodam. Entre eles, ter olhos pequenos e desejar que sejam maiores.

Sendo assim, descubra alguns truques e dicas de maquilhagem que vão além do simples lápis branco usado na linha de água para deixar os seus olhos visivelmente maiores.

Uma boa dica é usar corretor nas pálpebras, pois as olheiras podem fazer com que os seus olhos pareçam menores e desenhar o rosto para baixo. Desta forma aplique uma solução de cor por baixo e ao redor dos olhos para os deixar iluminados e equilibrar os tons escuros.

Destacar o canto interno também é uma boa opção, ou seja, se deseja ter olhos maiores opte por usar uma sombra cintilante no canto interno após a aplicação do delineador. Desta forma, os olhos irão parecer mais brilhantes e amplos.

Arquear as sobrancelhas vai ajudar neste objetivo. Remova os pelos soltos, preencha as lacunas com um lápis de sobrancelha que corresponda à cor natural do cabelo e use gel de sobrancelha transparente para escovar e deixá-las no lugar.

Tente não usar muitas sombras escuras, pois estes todos podem deixar o formato dos olhos menos percetível. Se usar estes tons não se esqueça do corretivo ou um cotonete para definir a área dos olhos.