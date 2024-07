“Que orgulho”. Catarina Machado aplaude companheiro, o guarda-redes Diogo Costa

Portugal segue para os quartos de final no Europeu 2024, frente à França, e o guarda-redes do futebol Clube do Porto Diogo Costa, ao serviço da Seleção nacional, entra diretamente na história destes campeonatos continentais ao defender três penalties consecutivos disparados pela seleção da Eslovénia.

Uma conquista única celebrada por todos, mas também por uma pessoa especial a Diogo Costa: a companheira. Catarina Machado usou as redes sociais para aplaudir o feito. “Que orgulho”, escreveu numa story do Instagram e que fez acompanhar com uma imagem gigante do homem do jogo.

Recorde-se que Catarina Machado e Diogo Costa são pais de Tomás, nascido em novembro de 2022. A família alargada, a residir no Porto, conta também, segundo a imprensa, com três cães: Pandora, Jack e Sasha.

“Mato-me a trabalhar e a acreditar em mim“

Quanto ao jogo, Diogo Costa, de 24 anos e avaliado em 40 milhões de euros pelo site Transfermarkt, refere-se a este embate contra a Eslovénia como “o mais importante” da vida dele. “Talvez aquele em que mais consegui ajudar a equipa. Desta vez segui cegamente o meu instinto. Fazemos análise, mas os jogadores mudam, e segui o meu instinto”, revelou o guarda-redes em conferência de imprensa.

Logo à saída do campo, do Deutsche Bank Park, em Frankfurt, considerou que esta foi uma das melhores noites como atleta. “É uma motivação extra da minha parte trabalho nunca ira faltar, aliás mato-me a trabalhar e a acreditar em mim e é isso, agradecer à minha família que é o meu suporte. Sim, é verdade, foi o jogo que eu consegui mais ajudar a minha equipa e é isso que eu me foco”, declarou em entrevista rápida.

O próximo encontro será no estádio Olímpico de Berlim, frente à França, e o jogo será transmitido na sexta-feira, 5 de julho, às 20 horas, na TVI.