Quem disse que as rosas têm de ser levadas no regaço?

Em noite de entrega de prémios da música, os Play, a festa fez-se de criatividade também na moda. A cantora e compositora iolanda, que voltou a usar o branco – tal como tinha feito no Festival da Canção e replicado na polémica edição deste ano da Eurovisão, que teve lugar semana passada, na Suécia, voltou a repetir a fórmula, mas com uma ligeira alteração.

Escolheu uns sapatos negros em forma de mules entrançadas perna acima e colocou uma rosa vermelha.

Uma proposta apresentada no Portugal Fashion no ano passado pela marca lo siento, nascida no Porto em 2018 e que quer trazer a “vertente urbana, artística e minimalista” em nome da “identidade e irreverência”, refere a insígnia na sua conta de Instagram.

Os prémios Play decorreram esta quinta-feira à noite, 16 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e sagrou Slow J, que já tinha vencido o Prémio de Melhor Artista Masculino na 2.ª edição dos PLAY em 2020, estava ainda nomeado na categoria de Canção do Ano – a única cujo vencedor é escolhido pelo público – que foi “Maria Joana”, tema que junta Nuno Ribeiro, Mariza e os Calema. De acordo com a organização dos prémios, nesta edição a participação do público – que votou através das redes sociais e da app My Vodafone – bateu recordes, com 39 709 votos, um aumento de quase 50% em relação ao ano passado.

Uma gala na qual o maestro e compositor António Vitorino de Almeida, de 83 anos, recebeu o prémio carreira e apresentou à plateia uma improvisação ao piano, antes de ser exibido um vídeo que passou em revista o seu percurso.