Quem é a primeira chefe do serviço de inteligência britânica? Eis Anne Keast-Butler

Anne Keast-Butler, que trabalhou 30 anos na segurança nacional da Grã-Bretanha, foi nomeada na terça-feira, 11 de abril, a primeira mulher a chefiar o serviço de inteligência britânico encarregado da segurança e da espionagem e contraespionagem nas comunicações.

Keast-Butler, atualmente vice-diretora geral do MI5, o serviço de inteligência doméstico britânico, vai chefiar a Sede de Comunicações do Governo, o GCHQ – Government Communications Headquarters, que recolhe informação através de comunicações para prevenir ataques cibernéticos, terrorismo e espionagem.

“Anne Keast-Butler tem um histórico impressionante trabalhando no coração da rede de segurança nacional do Reino Unido; ajudando a combater as ameaças representadas por terroristas, cibercriminosos e potências estrangeiras malignas“, destacou o secretário de Relações Exteriores britânico, James Cleverly, ao anunciar a nomeação.

“A missão do GCHQ de manter o Reino Unido seguro é tão inspiradora hoje quanto era quando foi fundada há mais de 100 anos, operando no coração do Reino Unido e a resposta dos nossos aliados a algumas das questões mais desafiadoras do nosso tempo,” disse Keast-Butler.

A nomeação ocorre enquanto os serviços de inteligência estão concentrados nas ameaças da Rússia e da China.

No cargo atual no MI5, Keast-Butler foi responsável pelo trabalho de segurança operacional, de investigação e de proteção, que incluiu a preparação e resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Keast-Butler começa a desempenhar o novo cargo em maio, substituindo Jeremy Fleming, que anunciou a saída em janeiro após seis anos no cargo, sendo a primeira mulher a liderar um serviço de inteligência do Reino Unido desde que Eliza Manningham-Buller se aposentou do MI5 em 2007.

A nova chefe do GCHQ mostrou-se ansiosa para regressar à agência onde trabalhou como chefe de combate ao terrorismo e crime organizado.

